Sondaggi politici effetto Sala | Fratelli d’Italia guadagna l’15 per cento

Sondaggi politici, effetto Sala: Fratelli d'Italia guadagna l'1,5 per cento

Secondo ilo Euromedia Research per Porta a Porta,, forte della risoluzione del caso Cecilia, ha registrato un incremento dell’1,5 per, raggiungendo il 31,5 perdelle intenzioni di voto. Il Partito democratico segue con il 24,3 perndo uno 0,3 perrispetto alla rilevazione del 10 dicembre scorso.Giuseppe Conte (Imagoeconomica).Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha perso terreno, scendendo al 10 percon un calo dell’1,4 per. Stabili o in lieve crescita gli altri partiti del centrodestra: Forza Italia sale dello 0,1 per, mentre la Lega rimane ferma al 9 per. Tra gli altri partiti, lieve aumento per Alleanza Verdi e Sinistra al 5,3 per, +Europa è scesa al 2 per(-0,3 per), giù anche Italia Viva all’1,9 per(-0,6 per).