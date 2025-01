Tpi.it - Sanremo 2025, salgono le quotazioni di Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio: gli ultimi rumors sul Festival

Leggi su Tpi.it

, glisui co-conduttori delManca circa un mese aldie sale l’attesa per conoscere i nomi dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston.Di nomi, finora, ne sono circolati parecchi e su alcuni arrivano conferme, mentre su altri sembra allontanarsi la possibilità di vederli nella città dei fiori.In attesa di conoscere i nomi, che Carlo Conti dovrebbe ufficializzare a inizio della settimana prossima, FqMagazine fornisce qualche indiscrezione in più.Sembrerebbe certa la presenza diche, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva lanciato con ironia la sua auto-candidatura: “Guardotutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara.