Lapresse.it - Roma, Ranieri: “Mercato? Cerchiamo giocatori che ci diano un qualcosa in più”

Claudio, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Bologna. Tanti gli argomenti trattati, dal derby al, passando per Pellegrini fino al divieto di trasferta imposto ai tifosinisti.? Ci servonoda“I problemi si affrontano uno alla volta. Se penso a giugno significa che non sono concentrato sul Bologna. C’è un grande lavoro da fare e lo stiamo facendo, sappiamo che ci sono delle difficoltà e a gennaio dobbiamo trovareda, ma non è detto che si trovino”, ha dettoche ha poi aggiunto: “che ciunin più. Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno, i nuovi acquisti dovranno darciin più. Si può sempre sbagliare, il calcio è bello per questo.