Risvegliarsi prima che sia troppo tardi

Nel 1949, George Orwell pubblicò 1984, un romanzo distopico che immaginava un futuro in cui il controllo della società era totale. In questo mondo opprimente, ogni pensiero, azione e comunicazione erano monitorati e manipolati da un Partito che deteneva il potere assoluto. Il protagonista, Winston Smith, viveva sotto l’occhio vigile del “Grande Fratello”, simbolo di una sorveglianza onnipresente che annullava ogni forma di libertà individuale.Orwell non era solo un narratore, ma un visionario. Non poteva sapere che, decenni dopo, il suo “Grande Fratello” avrebbe assunto forme tecnologiche: satelliti, algoritmi, piattaforme digitali capaci di raccogliere, analizzare e persino manipolare i dati di miliardi di persone. Oggi, la sua visione non è più una fantasia, ma un rischio concreto che ci invita a riflettere.