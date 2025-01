Notizie.com - Riforma giustizia, Massimo Cacciari: “Sistema carcerario criminogeno, detenuti senza futuro. Seguire il Papa sull’indulto”

“Si segua il, altrimenti è uno scandalo di civiltà”. A parlare è il professore di filosofia, ex sindaco di Venezia,.Da sempre celebre per la sua linea garantista e per le sue idee,, in esclusiva per Notizie.com, si è detto d’accordo con quanto ha dichiarato il Pontefice sull’amnistia.: “il”Il professore non si è mai risparmiato sulle polemiche politiche e sociologiche. Spesso ha urlato le proprie tesi e si è scontrato, anche in maniera vibrante, con chi gli si opponeva, sempre però rispettando il parere altrui. A meno che non si trattava di “amenità acclarate“.Sullaha il suo pensiero, constatando amaramente che “tanto alla fine, si parla e si dice sempre di tutto sulla, ma poi non si fa mai nulla“.