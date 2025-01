Ilfattoquotidiano.it - Quando l’algoritmo s’inceppa: da Mourinho a Dyche, lo strano record dei Friedkin

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattro allenatori licenziati in dodici mesi, esattamente in 359 giorni, dall’addio a Joséa Roma il 16 gennaio 2024 all’esonero definito “brutale” dai media inglesi di Sean(nella foto) all’Everton il 9 gennaio 2025, poche ore prima del match di FA Cup contro il Peterborough: è lodel gruppo, la proprietà americana che possiede, nel calcio, anche il francese Cannes. L’Everton, affidato per il match di Coppa d’Inghilterra alla bandiera Leighton Baines, tecnico dell’Under 18 e al capitano Coleman – è andata bene, 2-0 e approdo al quarto turno -, potrebbe richiamare lo scozzese David Moyes, coach dei Toffees dal 2002 al 2013. Un’operazione, questa, fotocopia del ritorno di Claudio Ranieri alla guida della Roma:mancano le idee e il sistema degli algoritmi tanto caro ai, la via di salvezza è la mozione degli affetti.