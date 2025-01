Cultweb.it - Quale fu la prima metropolitana al mondo? È ancora una delle più grandi

Leggi su Cultweb.it

La storia dei trasporti urbani ha un capitolo straordinario che inizia nel cuore di Londra, quando il 10 gennaio del 1863 aprì laal, la Metropolitan Railway. Questo innovativo sistema di trasporto sotterraneo fu una risposta all’intenso traffico della capitale e segnò una pietra miliare nell’ingegneria urbana. In soli 24 ore dalla sua apertura, oltre 30.000 passeggeri si avventurarono nei suoi tunnel, inaugurando un nuovo modo di spostarsi in città.La Metropolitan Railway fu progettata per collegare le stazioni ferroviarie principali e ridurre la congestionestrade di Londra. Il tratto iniziale collegava Paddington a Farringdon, con fermate intermedie come Baker Street. Per costruire i primi tunnel, fu adottata la tecnica del “taglia e copri”: veniva scavata una trincea, posati i binari, e poi ricoperta.