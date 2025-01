Lanazione.it - Protesta del sindaco in Senato: "Tolti i finanziamenti previsti per la Madonna del Piastraio"

"Quei soldi per il recupero del Santuario delci erano stati promessi e poi il Governo ha ritirato il finanziamento e non sono mai stati versati". IlMaurizio Verona, insieme ad altri primi cittadini ieri ha partecipato all’annunciatainper rivendicare le risorse che erano state assegnate per il santuario deldel Bell’Amore di Stazzema. Soldi stanziati con una misura ad hoc, “Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, e che riguardava i beni culturali di grande pregio presenti sul territorio nazionale. "Insieme ad altri sindaci italiani – spiega il primo cittadino Maurizio Verona – abbiamo organizzato una conferenza stampa in. Ad accoglierci c’erano alcuni parlamentari, fra cui Dario Parrini che rappresentava i Comuni Toscani coinvolti.