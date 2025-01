Pentathlon moderno Malan | Anno di transizione punto ad essere competitivo anche nella nuova disciplina

Leggi su Sportface.it

Un ritiro di due settimane per ripartire in vista di undi novità. A Catania è entrata nel vivo la preparazione degli azzurri die oggi due atleti di punta come Giorgio, bronzo olimpico a Parigi 2024, e Alice Sotero. “Grazie a tutti, qui l’accoglienza è stata speciale, il clima ci sta aiutando perché ci sono delle bellissime giornate, ci si allena benissimo e l’accoglienza fa la differenza”, ha detto il 24enne delle Fiamme Azzurre, premiato dalla Città di Catania tramite l’assessore allo Sport Parisi con l’Elefantino d’Argento. “Questo è l’post olimpico, ed è sempre un po’ di. Adesso sto approcciando allae bisogna lavorare sulle basi e su questo nuovo sport, nel quale ovviamentemolto”, ha aggiunto in riferimento alla obstacle race, lache sostituirà l’equitazione e che farà il suo esordio a livello senior nei prossimi appuntamenti internazionali (La Coppa del Mondo inizierà il 25 febbraio con la tappa del Cairo in Egitto).