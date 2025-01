Ilfogliettone.it - Passo indietro del Governo: per questa categoria di pensionati si mette male | Saranno più poveri

Leggi su Ilfogliettone.it

Per migliaia diè in arrivo una brutta notizia: ilha deciso di fare un clamoroso. I bonus sociali per elettricità, gas e acqua, introdotti dal Decreto Rilancio, sono stati ideati per sostenere le famiglie in difficoltà economica o con particolari esigenze fisiche nei costi di gestione domestica. Destinati ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro, o sotto i 20mila euro per famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.Le agevolazioni hanno una durata annuale e si applicano a una sola fornitura per ogni servizio domestico (elettricità, gas e acqua). Anche le famiglie che risiedono in condomini possono beneficiare del bonus, purché rispettino i requisiti richiesti. Non è necessario inviare alcuna domanda per accedere agli sconti previsti per disagio economico, poiché il sistema li assegna automaticamente ai beneficiari idonei.