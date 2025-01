Biccy.it - Pamela su Jessica: “Si infogna con gli uomini e il cervello le frulla”

Leggi su Biccy.it

Morlacchi, come sappiamo, si è ritirata dal Grande Fratello perché non accettava di aver ricevuto la stessa punizione data ad Helena Prestes che contro di lei aveva lanciato un bollitore d’acqua. Il gesto della brasiliana è stato equiparato alla provocazione della cantante e questo lei non ha potuto sopportarlo. Ad analizzare cosa abbia spintoa lasciare la casa è stata oggiPetrarolo con un’analisi molto lucida e centrata.Rivolgendosi proprio alla cantante,Petrarolo ha detto: “, sei proprio una str0nza, se mi senti. Una grandissima str0nza. Hai mollato e non si molla, te l’ha detto pure tuo padre: chi si ritira dallalotta, è una gran figlia di una mign0tta“. Poi, parlando con i compagni ha aggiunto: “non è una persona cattiva, è una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello.