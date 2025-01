Oasport.it - Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: Cocchiere nuova capitana

La Nazionale Italiana disarà impegnata nella prima fase della Division I dellaCup, che andrà in scena ad Alessandropoli (Grecia) dal 14 al 19 gennaio. Inizia un nuovo ciclo per il Setterosa, inserito nel girone B insieme ad Australia e Olanda (rispettivamente argento e bronzo olimpico a Parigi 2024), oltre a Israele con cui le azzurre debutteranno tra quattro giorni nella località ellenica. Il gruppo è rivoluzionato rispetto a quello che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e inizia da questo appuntamento il lungo cammino che si spera possa condurre ai Giochi di Los Angeles 2028.Il CT Carlo Silipo ha convocato quindici atlete per questo esordio stagionale ufficiale, dopo aver perso le due amichevoli disputate contro la Spagna a Ostia. Lasarà Agnese, venticinquenne centroboa chiamata a guidare questo nuovo gruppo.