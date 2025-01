Oasport.it - Pallamano, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia ai raggi X. Ebner, Bulzamini e Parisini: i fari della nazionale

Laitaliana è sempre più vicina all’esordio aidi, quelli che vedranno gli azzurri tornare protagonisti sulla scena planetaria a 28 anni di distanza dall’ultima volta.La squadra allenata dal dt Riccardo Trillini ha superato diverse prove per arrivare a giocarsi questa chance, in una prima fase che la vedrà impegnata contro Algeria, Tunisia e la Danimarca padrona di casa.Ma quali sono iper idie quali sono le loro caratteristiche? Andiamo a scoprirle nell’analisi reparto per reparto dei 18: iaiXPORTIERIDomenico: nato nel 1994, gioca nel Lipsia in Germania. Fa parteda dicembre del 2017. E’ sicuramente uno dei punti di forza, con le sue parate può fare la differenza in ogni incontro.