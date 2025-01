Ora fuori Shaila Grande Fratello il famoso giornalista fa appello al pubblico per la sua eliminazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nelle recenti dinamiche del, ilDavide Maggio ha espresso un’opinione decisa riguardo aGatta, ex velina e attuale concorrente del reality. Attraverso un post su X (precedentemente Twitter), Maggio ha dichiarato: “Comunque ora c’è un’ottima occasione per eliminare”. Questa affermazione fa riferimento alle tensioni sorte trae Helena Prestes, modella brasiliana e coinquilina nella casa del. Le due concorrenti sono state protagoniste di accesi confronti, culminati in offese reciproche.>> “Lunedì prossimo.”., soffiata pazzesca su Helena: accadrà durante la prossima puntataIn particolare, Helena ha rivolto aepiteti offensivi, come “put**na”, durante una discussione particolarmente animata. Le tensioni tra le due sono iniziate quandoha accusato Helena di manipolare i sentimenti di Zeudi Di Palma, insinuando che la modella fosse ancora interessata a Lorenzo Spolverato, attuale partner di