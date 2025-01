Secoloditalia.it - Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cecina: il fotografo è in rianimazione

Sonoledel, 82 anni, che è statodi, in provincia di Livorno.irriverente, famoso per le sue campagne pubblicitarie fuori dagli schemi (in particolare per Benetton), che ha rivoluzionato il mondo della moda e della comunicazione in oltre mezzo secolo di carriera,ha lasciato la sua casa nel vicino comune di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per raggiungere questa mattina il pronto soccorso.Dopo gli accertamenti iniziali e le prime cure,nel pomeriggio è stato trasferito nel reparto di, come ha appreso l’Adnkronos da fonti sanitarie.è statoper l’aggravamento delle suedi salute a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia rara incurabile, l’amiloidosi, che era stata resa pubblica dallo stessonella scorsa estate.