OBIETTIVI DELL’ALLIANZ Il presidente Fusaro sogna in grande | | Che gioia nel derby Ora avanti in Europa

Il 2025Milano è iniziato decisamente meglio di come si è chiuso il 2024, ovvero con l’eliminazione ai quarti dalla Del Monte Coppa Italia. Il club meneghino si è imposto 3-0 nelcontro Monza, regalando soddisfazione e un sorriso al proprioLucio: "Nel mese di gennaio – ricorda il numero uno - ci saranno anche due importanti appuntamenti di SuperLega Credem Banca, contro Verona domenica, poi contro Piacenza all’Allianz Cloud e altrettante partite di Champions a chiudere il girone di questa fase"., che come sempre vive il presente, è già da tempo al lavoro con il diesse Fabio Lini per formare la Milano del volley del futuro. Circolano, in giro, diverse voci di mercato, per ora non confermate: si sa solo che qualcosa si sta muovendo. Tornando al presentein: "Mi piacerebbe unfinale di stagione ovviamente.