Mister Movie | Donnie Yen Dice Addio all’Adattamento Cinematografico di Sleeping Dogs

Dopo anni di sviluppo travagliato, il progettobasato sul videogiocosembra essere ufficialmente naufragato. Annunciato nel 2017 conYen come protagonista e Original Film e DJ2 Entertainment alla produzione, il film ha affrontato una serie di ostacoli che ne hanno impedito la realizzazione. Nonostante alcuni aggiornamenti sporadici, tra cui dichiarazioni ottimistiche di Yen nel 2018, il progetto è rimasto bloccato, lasciando i fan e l’attore stesso delusi.UnDoloroso perYenclass="wp-block-heading">In una recente intervista con Polygon,Yen ha condiviso il suo disappunto riguardo al fallimento del progetto. L’attore, noto per i suoi ruoli in Rogue One e John Wick Chapter Four, ha spiegato il grande impegno personale che aveva dedicato, inclusi anni di lavoro e investimenti economici personali per cercare di portare avanti il film.