Liberoquotidiano.it - Meteo, la previsione "polare" di Giuliacci: "Ecco il giorno del gelo", quando l'Italia sarà sotto zero

Ildei prossimi giornida incubo. Ilinfatti si abbatterà sull'portando a un drastico calo delle temperature che precipiteranno nell'arco di pochissimi giorni. A rivelarlo sono le previsioni del colonnello Marioche su.it traccia un quadro piuttosto dettagliato di ciò che ci aspetta: "Già nella giornata di venerdì 10 gennaio, che però risulterà ancora nel complesso non particolarmente fredda, con temperature in generale nella norma o leggermente al di sopra. La vera svolta cisabato 11 gennaio,le correnti gelide si propagheranno con maggior decisione sul Centro-Nord, per poi irrompere con prepotenza anche al Sud nella giornata di domenica 12 gennaio, che in tuttarisulterà assai fredda, con temperature pomeridiane che in diverse località faranno registrare valori di 8-10 gradi più bassi rispetto a quelli di metà settimana, mentre nelle ore notturne e del primo mattino sono attese gelate diffuse, specie al Nord e nelle zone interne del Centro".