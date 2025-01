Biccy.it - Melissa Satta sta con l’ex di Giulia De Lellis: “Se l’ho incontrata nel programma?”

Leggi su Biccy.it

Dehanno molte cose in comune, fra cui l’aver amato lo stesso uomo: Carlo Gussali Beretta.Nel cuore delVelina di Striscia la Notizia ci sono stati un po’ di uomini famosi, da Kevin Boateng (con cui ha avuto un figlio), al tennista Matteo Berrettini, fino ad arrivare all’attuale ereditiere della famiglia Beretta. Per questo motivo è stata spesso vittima di pregiudizi da parte dei media.“I gossip? All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti. Mi hanno dipinta come una mangiauomini” – ha dichiarato fra le pagine di Effe – “Io che sono tutt’altro, sto sempre in tuta e leggings! Quello però ci può stare.