Liberoquotidiano.it - Marco Liorni prova a fare Carlo Conti: cosa sta succedendo in Rai

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un giorno sarà Sanremo anche per? È la domanda che gira nella mente di tutti i cronisti giunti a salutare la presentazione di Ora o mai più, lo show che inaugurerà con sette puntate i sabato sera del 2025 di RaiUno. Questione di. Eredità, si potrebbe rispondere, evocando così la presenza di Fabrizio Frizzi, colui che è ritenuto, giustamente, il capostipite del terzetto di nomi che da ormai un lustronuano a passarsi le chiavi di quegli studi Rai, al Nomentano, che da sei anni ormai, dalla triste e prematura scomparsa del padrone di casa, dal mai dimenticato Frizzi hanno preso anche il nome. I tre eredi ideali sono proprio quei tre che senza dubbio sono ad oggi i volti più amati della tv:, Amadeus e adesso certamente anche lui:. Consacrato in via definitiva sull'altare laico (ma sacro per RaiUno) della notte di Capodanno.