Lettera43.it - Los Angeles, le possibili cause dietro agli incendi che stanno devastando la zona

Leggi su Lettera43.it

Glichela California meridionale hanno causato finora almeno dieci vittime e costretto oltre 180 mila persone ad abbandonare le proprie case. Secondo il Dipartimento forestale e antdella California, cinque grandi roghi sono attivi nella contea di Los, tra cui il recenteo Kenneth, che nella notte ha bruciato 20 ettari di bosca a nord di Pacific Palisades, minacciando le ville di Hidden Hills e Calabasas. «Il nostro messaggio è questo: restate fuori da quelle zone finché non sentirete dire ufficialmente dalle autorità che l’ordine è stato tolto», ha avvertito il sindaco di Pasadena, Victor Gordo.I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable. When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it.