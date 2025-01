Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 37-38, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizia il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPablo Laso chiama timeout.44-38 Ancora a segno Matt Morgan! Lo statunitense diventa il miglior marcatore del match con 12 punti all’attivo.42-38 Pajola recupera un pallone provvidenziale e spalanca la porta per la schiacciata di Morgan. Che avvio per la!40-38 TRIPLA MORGANNNN!21.44IL!21.44 Sono già in campo le due formazioni, si può ripartire.21.43 Stanno per rientrare sul parquet le due squadre. Ancora pochi minuti prima del via del.21.32 Ottima reazione delladopo un avvio di secondonon semplice. Trovatasi sotto di otto lunghezze, la compagine emiliana ha avuto la prontezza di rispondere per rimettersi assolutamente in carreggiata, aumentando la precisione da tre punti. Da sottolineare le prove disputate finora da Achille Polonara (10 punti all’attivo) e di Alessandro Pajola (5 assist).