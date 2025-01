Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12: Altri possono dire la loro oggi: gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, apparsi in gran forma sugli sci ma non sempre perfetti al poligono, gli ucraini, in particolare il giovane Mandzyn, ai piedi del podio nella primadella stagione e i tedeschi che sono già saliti sul podio con Nawrath e con Riethmueller che è andato vicino al terzo posto nella mass start di Kontiolahti.14.09: Una corazzata rischia di esserlo anche la squadra francese che ha iniziato alla grande la sua stagione. I transalpini sono in cerca di riscatto dopo le prove non straordinarie sulla neve di casa di Le Grand Bornand. Fino a quel momento avevano piazzato diversi risultati di qualità come la vittoria della primadi Kontiolahti con Emilien Jacquelin e della mass start con Eric Perrot, ma attenzione anche a Quentin Fillon Maillet, dato in buone condizioni.