Jabil avvia licenziamento collettivo | chiude lo stabilimento di Marcianise

Con l'inizio formale della procedura diper tutti i 413 dipendenti dellodi(Caserta), la vertenzasiverso l'epilogo più duro. Entro marzo la multinazionale Usa dell'elettronica cesserà la sua attività in Italia,ndo lodi. È una nota dell'azienda ad annunciare l'avvio dell'iter, previsto dalla legge, che porterà aldei lavoratori entro 75 giorni, che scadono il 25 marzo. I verticise la prendono con lavoratori e sindacati per non aver voluto accettare la soluzione alternativa ai licenziamenti proposta nei mesi scorsi.