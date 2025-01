Ilnapolista.it - Il thiagomottismo ha fatto di Thiago Motta un giardiniere Chance

IlhadiunPer mesi, a sentire le dissertazioni sulle reti televisive, a leggere gli editoriali sulla carta stampata, a dare credito alle dirette calcistiche online e al vomitus cotidianus dei social network, sembrava che il calcio italiano avesse un moderno profeta, pronto a redimerlo da tutti i suoi peccati e a trasformare quella Vecchia Signora della Juventus in una giovane e attraente modella: parliamo di, il prescelto.La trama pareva un po’ quella di Oltre il giardino (Being There), bellissimo film del 1979 in cui il protagonista, taleanalfabeta che per tutta la vita non era mai uscito dal giardino della proprietà in cui viveva (interpretato da un magistrale Peter Sellers), si trova catapultato nel mondo esterno senza capire minimamente cosa gli stia accadendo, e in modo del tutto fortuito e inconsapevole diventa consigliere di uno tra gli uomini più potenti d’America, poi addirittura del Presidente, fino a quando non è indicato lui stesso come prossimo candidato alla guida del Paese.