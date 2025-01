I genitori di Mattia Cossettini non sapevano del tumore del loro bambino né di alcuna grave patologia

Leggi su Open.online

di, il piccolo di nove anni morto durante una vacanza con la famiglia a Maria Alam, in Egitto, nonche ilavesse unal cervello. Né, che avrebbe potuto metterlo in pericolo di vita. Secondo la direzione delle questioni sanitarie del mar Rosso la morte diè stata causata «da complicazioni di uncerebrale, di cui ilsoffriva già prima di recarsi in Egitto». A complicare il quadro clinico, spiegano i sanitari, una «infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco». Secondo quanto riporta Ansa, tramite la legale della famiglia, l’avvocata Maria Virginia Maccari, ierano totalmente ignari della situazione descritta dai medici egiziani. Come già fatto sapere nei giorni scorsi, non rilascianodichiarazione e non intendoare la notizia e, tornati in Friuli, attendono il rientro della salma.