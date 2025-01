Isaechia.it - Grande Fratello, arriva un aereo per Javier Martinez che fa infuriare gli altri inquilini: ecco perché

Durante la giornata odierna diversi aerei hanno sorvolato il cielo di Cinecittà, raggiungendo la Casa dele portando i più disparati messaggi aglida parte dei numerosi fan che li seguono quotidianamente con affetto.Tra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di aerei c’è sicuramente, che oltre a ricevere messaggi di supporto, è stato anche messo in guardia dai fan, insieme ad Helena Prestes. L’in questione, infatti, firmato Helevier (dal nome della ship che vorrebbe insieme i due concorrenti) riportava il seguente messaggio: “Helena stai con. Non vi fidate di Z (Zeudi) Alf e C (Chiara). Noi vediamo tutto”.Il messaggio ha lasciato sgomenti glie Alfonso D’Apice ha commentato:Io però non capiscosono in quella lista.