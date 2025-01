Laspunta.it - Giovannini (Gilda) “La Regione ignora gli obiettivi formativi. A Latina e provincia decisioni prese dall’alto”

Leggi su Laspunta.it

“Le scelte operate per la riorganizzazione della rete scolastica del Lazio non hanno tenuto conto non solo del principio di territorialità, ma anche delle linee guida per lo stesso dimensionamento scolastico“. Lo puntualizza la coordinatricele dellaInsegnanti di, Patrizia, tornando sul Piano della giunta regionale, approvato in via definitiva lo scorso 23 dicembre.La segretaria dellasi concentra in particolare sugli accorpamenti applicati ae Terracina. “Mentre la situazione di riorganizzazione a Minturno è stata discussa nella sede preposta, ovvero la Conferenza permanente per l’istruzione dellaLazio, riguardo agli istituti dei comuni die Terracina – evidenzia la– non solo non c’è stata alcuna proposta avanzata dalla, ma nemmeno l’ipotesi di fusione è trapelata al tavolo regionale.