Francia Sarkozy in tribunale per i presunti finanziamenti ricevuti da Gheddafi | Non troverete un centesimo

“Nonmai un euro o unlibico nella mia campagna”. Nicolasè stato convocato ieri aldi Parigi nel processo in cui rischia di più, fino a dieci anni di detenzione: quello suiocculti ottenuti dalla Libia didella campagna per le presidenziali del 2007, chevinse contro la socialista Ségolène Royal.I giudici dovranno stabilire se il dittatore libico, ucciso nel 2011, intervenne per favorire la candidatura del gollista, in uno scambio fruttuoso di favori. Sull’ex presidente francese pesano molteplici capi d’accusa, corruzione, associazione a delinquere, occultamento di fondi pubblici e finanziamento illecito di campagna elettorale. Il processo si è aperto questa settimana e durerà quattro mesi, fino al 10 aprile. Sul banco degli imputati figurano altre 12 persone, tra cui l’ex ministro dell’Interno di, Brice Hortefeux e il capo della sua campagna elettorale, Claude Guéant.