Elon Musk cerca casa e cantina in Toscana. E scoppia il caso Bibbiano

C’è un gran rincorsa a capire dove sarebbe interessato ad acquistare-castelloin, sulla scia di un articolo galeotto pubblicato dal Times. Tre i luoghi papabili c’è la località, nel comune di Buonconvento, dove si trovano due castelli di origine medioevale, ma pare che, al momento, non ci siano trattative concrete, o almeno le autorità del luogo smentiscono.Ildi Tenuta diQuel che è certo è che il Castello dinon ha niente che vedere con la Tenuta didi proprietà di Tommaso Marrocchesi Lenzi nel Chianti Classico, tanto che il proprietario ha voluto chiarire la confusione creatasi, per non indurre in errore.«È opportuno sottolineare che Tenuta disi trova nell’omonima località di Castellina in Chianti, nel Chianti Classico e, quindi, non ha nulla a che vedere con l’eventuale interesse da parte del signorper un castello nella frazionedel comune di Buonconvento in provincia di Siena», ha detto Tommaso Marrocchesi Marzi, che in queste ore ha ricevuto molte richieste di delucidazione da coloro che sono stati tratti in inganno dall'analogia del nome.