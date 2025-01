Sport.quotidiano.net - Ciclismo, le condizioni di Van Aert: "Ho ancora dolori dalla caduta di marzo"

Roma, 10 gennaio 2025 - La forza d'animo e anche l'autoironia non mancano a Wout Vane così, nell'immaginario collettivo del suo inverno difficile, è rimasta la solain discesa alla Vuelta 2024: invece, a sentire il diretto interessato, quello che presentail suo conto è l'incidente alla Dwars door Vlaanderen 2024. Le dichiarazioni di VanNonostante tutto il belga ha saputo rialzarsi nella stagione del ciclocross, vincendo a Gullegem e Dendermonde e proprio nella seconda metà di quest'ultima gara, valida per la Coppa del Mondo, come dichiarato ai microfoni di Het Laatste Nieuws non tutto è andato per il verso giusto. "Ho avvertito un fastidio alla gamba destra, ma non al punto di rallentare. Il ginocchio mi famale ogni giorno, così come la schiena e le costole per ledi