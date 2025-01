Ilfattoquotidiano.it - “Chiuso nel seminterrato per non incontrare Blake Lively alla premiere di It ends with us. Niente di tutta quella m**da ha importanza”: Justin Baldoni si sfoga

Emergono ulteriori dettagli sulla diatriba infuocata, a suon di carte bollate, tra l’attore e regista, al centro di una vicenda legale intricatissima per le presunte molestie che l’attrice avrebbe subito sul set. Da qui i rapporti tesissimi tra i due e gli incontri per la promozione vietati. In effettisul red carpet, lo scorso 6 agosto, per la presentazione di “ItUs” non sono mai apparsi assieme. E a svelare il motivo è lo stesocon un messaggio che è stato diffuso durante il The Megyn Kelly Show.“Inche avrebbe potuto essere una delle notti più meravigliose della mia carriera, sono stato letteralmente mandato nelcon tutti i miei amici e la mia famiglia per oltre un’ora perché non mi era permesso essere visto, non mi voleva vicino a lei o al resto del cast.