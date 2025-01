Tpi.it - Chi è Giovanni Caravelli, il capo dell’Aise che ha portato a casa Cecilia Sala

: il ruolo chiave del direttorenella liberazione diA bordo dell’aereo della Presidenza del Consiglio che ha riin Italia la giornalistadopo ventuno giorni di carcere in Iran c’era, direttore, l’Agenzia dei Servizi Segreti italiani che operano all’estero.è volato a Teheran nella serata di martedì 7 gennaio per chiudere l’accordo che haal rilascio dell’inviata di Chora Media e de Il Foglio. Il mattino seguenteè stata rimessa in libertà e trasportata all’Ambasciata italiana. Poche ore dopo è decollato l’aereo che l’ha riportata a.Il successo nella trattativa con il regime iraniano (e con gli Stati Uniti) – come sottolineato in questi giorni dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani – è stato frutto di un “lavoro di squadra”, gestito da Palazzo Chigi insieme appunto all’Aise guidata daLEGGI ANCHE: Il ruolo dei due 007, l’incontro Meloni-Trump, le tempistiche obbligate: com’è andata la trattativa per la liberazione di