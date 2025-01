C’era un tumore Mattia morto in vacanza in Egitto la terribile scoperta dopo il decesso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un viaggio insi è trasformato in tragedia per la famiglia diCossettini, il bambino di 9 anni originario di Tricesimo (Udine), che èa Marsa Alam a causa di complicazioni legate a uncerebrale preesistente. La Direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso, tramite un post su Facebook, ha confermato che ilè avvenuto a seguito di un’emorragia cerebrale aggravata da un’infezione da polmonite batterica che ha causato un arresto cardiaco.>> >Tragedia durante l’Erasmus, studentessa italiana precipita dal balcone di casa: cosa è successo ad Anastasia, 23 anniSecondo quanto riportato,era arrivato all’ospedale di Marsa Alam il 6 gennaio intorno alle 2:30 del mattino in condizioni disperate: “Il bambino è giunto completamente privo di conoscenza, clinicamente