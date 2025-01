.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, il programma e gli arbitri della 14^ giornata

In C1 il Pietralacroce ospita il Montelupone nel big match tra le quarte in classifica, il Cerreto d’Esi sfida il Cagli, il Chiaravalle a Mondolfo: lascia mister Cecchini, il successore dovrebbe essere Penna. In C2 due derby nel girone A Verbena-Castelbellino e Dinamis Falconara-Ciarnin Senigallia, nel girone B scontro play-off tra Polisportiva Victoria e San Biagio, sfida play-out tra Uroboro Fabriano e Recanati VALLESINA, 10 gennaio– Dopo la pausa Natalizia e le Finali di Coppa Marche, ripartono i campionati diC1 e C2 dia 5 con il girone di ritorno. Tra oggi, venerdì 10, e domani sabato 11 gennaio si giocano le garenumero 14. Andiamo a scoprire i match inC1Riprende il campionato diC1 dopo le scintillanti Finals di Chiaravalle che hanno visto trionfare il Gagliole.