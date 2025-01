Cityrumors.it - Bolzano, bambino di 7 anni si accascia in classe e muore: inutili i tentativi di rianimazione. Disposta l’autopsia

Prima il pattinaggio, poi il malore e infine la morte. Dramma in una scuola elementare di Brunico, aundi 7Una tragedia senza fine e, al momento, senza spiegazioni quella che ha sconvolto la piccola comunità di Villa Ottone a Brunico, in provincia di. Nella giornata di mercoledì 8 gennaio, poco dopo il rientro dalle tradizionali vacanze natalizie, undi 7si èto a terra dopo un’ora di pattinaggio con i compagni die, nonostante i soccorsi tempestivi, ha perso la vita sotto agli occhi sconvolti degli operatori sanitari.di 7siindi(cityrumors.it / ansafoto)Doveva essere una giornata come le altre, quella di mercoledì 8 gennaio.