Bimbo di 9 anni morto a Marsa Alam. La direzione sanitaria egiziana: "Aveva già una grave malattia"

Roma, 10 gennaio 2025 – Secondo ladelle questioni sanitarie del Mar Rosso, Mattia Cosentini, ildi 9mentre era in vacanza acon la famiglia, il piccolo “un tumore al cervello precedente al ricovero”. A precisarlo è la stessacon un post su Facebook. “Il decesso è stato causato da complicazioni di un tumore cerebrale, di cui il bambino soffriva già prima di recarsi in Egitto, oltre a un'infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco”: lo ha scritto su Facebook la “delle questioni sanitarie del Mar Rosso” riferendosi alla morte di Mattia Cossettini, ildi 9di Tricesimo (Udine) avvenuta in Egitto questa settimana mentre era in vacanza acon la famiglia. Lapremette che il bambino era "giunto all'ospedale di, nel governatorato del Mar Rosso, alle 2:30 del mattino di lunedì 6 gennaio.