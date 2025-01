Secoloditalia.it - Bersani dà i numeri contro il governo, Bocchino lo infilza: “Ripara i danni lasciati da voi” (video)

Duello dialettico al calor bianco tra il direttore editoriale del Secolo Italoe l’ex leader del Pd Pierluigisu La7. Tutto nasce dall’analisi dei dati sull’occupazione in Italia, chelegge a modo suo, schieratamentel’esecutivo MeloniBotta e risposta tra Italoe Pier Luigisui dati dell’occupazione in Italia, che quasi degenera in rissa.accusa: “Lei sta dicendo cose false”, e, rispondendo con tono minaccioso, ribatte., a sua volta, lo incalza: “Non mi. pic.twitter.com/28KQNnYmdE— Davide Scifo (@strangedays82) January 10, 2025Sul lavoro in Italia, l’ex ministro cita i dati Istat: cala l’occupazione giovanile, crescono gli inattivi (+337mila), il 56% dei contratti part-time è involontario. “Lavoro precario e sottopagato, ilguardi la realtà” attaccain studio.