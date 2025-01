Quotidiano.net - Amazfit GTR 3 Pro, lo smartwatch più completo, tuo ad un prezzo imbattibile

Leggi su Quotidiano.net

L’GTR 3 Pro è un orologio intelligente di fascia alta con Alexa integrata, supporto a ben 150 modalità di allenamento e una batteria dall’autonomia esagerata, è disponibile su Amazon aldi 119,90 euro, grazie a uno sconto del 6% e a un coupon da 30 euro già applicato. Si porta a casa ad un costo irrisorio con la consegna celere e immediata presso il proprio domicilio (o un luogo designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Compralo subito, è in scontoGTR 3 Pro: il best buy per chi cerca unosenza compromessi Con una cassa da 46 mm e un display AMOLED di ultima generazione, l’GTR 3 Pro offre un’esperienza visiva premium senza eguali. Vanta un design elegante che si sposa perfettamente con qualsiasi stile, dal casual al formale, così risulterà ideale in ogni occasione.