Lanazione.it - Al Teatro Manzoni ‘Miss Meglio di Ieri‘

Quale sarà il volto ufficiale testimonial 2025 di "di Ieri". L’appuntamento è domani alle 21.15 alcon il concorso di bellezza in collaborazione con l’agenzia FuturaModels di Natascia Alongi. La serata prevede una sfilata di moda e la elezione della reginetta che non solo conquisterà la fascia, ma sarà testimonial di "di Ieri". Special guest Giuseppe Povia, 4 volte al Festival di Sanremo e vincitore nel 2006 con "Vorrei avere il becco", che coinvolgerà il pubblico con i suoi brani più conosciuti. In giuria tecnica Daniel Griva, fondatore, presidente didi Ieri, Francesca Navari, giornalista de La Nazione, Davide Cannella direttore della Falco Investigazioni di Lucca, Gianluca Pajatto, avvocato, e Paola Manfredini, imprenditrice. Info 333-8095928 (anche su whatsapp)