Dilei.it - Uomini e Donne, nuovi retroscena su Michele Longobardi: la redazione pubblica tutto

Leggi su Dilei.it

Aspettavamo questo giorno da più di un mese. Nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, l’attenzione diè stata tutta concentrata su, il tronista che, dopo aver fatto parlare di sé per il suo comportamento controverso, si è trovato al centro di una tempesta mediatica. Il programma, come da tradizione, ha dato ampio spazio alle vicende tra il tronista e le sue corteggiatrici, ma questa volta la trama si è arricchita di un colpo di scena: l’esistenza di un profilo fake creato daper comunicare in segreto con le sue pretendenti.La denuncia di Mary ChiaroA scoperchiare il vaso di Pandora è stata Mary Chiaro, una delle corteggiatrici di. La ragazza ha rivelato in diretta che il tronista l’aveva contattata più volte utilizzando un account falso. “L’ho scoperto per caso”, ha dichiarato Mary, spiegando come, nel momento in cui ha notato il contatto sospetto visualizzare le sue storie Instagram, ha deciso di agire.