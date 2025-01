Quotidiano.net - Trump vuole il Canada, ma per i repubblicani sarebbe un autogol. Ecco perché la foglia d’acero rossa non diventerà mai una stella

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 gennaio 2025 - A Donald, e ai, non converrebbe annettere ilagli Stati Uniti. Lo sostiene Politico.com che ha analizzato gli scenari possibili se lad'acerodiventasse unanella Stars and Stripes degli Usa. Infatti a livello politico per i magaun, visto che il nuovo grande stato delpotrebbe diventare una seconda California, la più dem di tutti gli Stati blu dell’America. epaselect epa06794975 (L-R) US President Donald, Canadian prime minister Justin Trudeau and French president Emmanuel Macron wave during the family photo at the G7 summit in Charlevoix in, 08 June 2018. The G7 Summit runs from 08 to 09 June in Charlevoix,. EPA/IAN LANGSDON/POOL MAXPPP OUT Aldecine di seggi Ilavrebbe diritto a decine di seggi alla Camera e potrebbe di conseguenza dare un enorme vantaggio democratico nel Collegio elettorale.