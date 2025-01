Ilgiorno.it - Tram Louis Vuitton x Murakami a Milano: percorsi, come salire e cosa c’è a bordo

, 9 gennaio 2025 – In giro percon ungriffato chi è trasformato in cinema e caffè letterario? È possibile grazie ae alla riedizione della collaborazione con l'artista giapponese Takashi. Infatti, i personaggi iconici dell’artista dall’8 al 28 gennaio 2025 viaggiano su duestorici con un secolo di vita – messi a disposizione dalla società di trasporto pubblico Atm – per celebrare i vent’anni della Collezione. Enbi i mezzi di trasporto sono rivestiti del caleidoscopico Monogram Multicolor. Il cinema itinerante Il primoè un cinema itinerante che parte da piazza Castello. L'esterno del mezzo di trasporto riprende l'iconica stampa Multicolor, con interni blu, uno dei colori maggiormente usati dall'artista nelle sue opere e peluche che riprendono le sembianze di alcuni elementi cari a Takashii fiori.