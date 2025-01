Thesocialpost.it - Taxi senza conducente “impazzisce”, il passeggero riprende tutto: cosa succede

Leggi su Thesocialpost.it

È un po’ l’incubo di molti quando pensano a come sarà la mobilità del futuro, ossia quellaconducenti umani. In alcune parti del mondo, infatti, questa è già la realtà. Sopratnegli Stati Uniti, dove si è ormai soliti vederee autoconducenti. Questa moderna tecnologia, però, come è noto nasconde anche alcune insidie. Chiedere a Mike Johns, cittadino di Scottsdale, in Arizona, per credere. È suo infatti il video del momento, ripreso dall’interno del. Un film horror praticamente. L’uomo, infatti, per recarsi all’aeroporto ha preso undella compagnia Waymo. Eè successo a un certo punto?Leggi anche: Bonus anziani, al via le domande: requisiti e come richiederlo (fino a 1380 Euro al mese) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RTL 102.