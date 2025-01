Suzuki al CES di Las Vegas promuove la filosofia Sho-Sho-Kei-Tan-Bi

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) –è presnete al CES, il Consumer Electronics Show, la cui edizione 2025 si tiene dal 7 al 10 gennaio a Las. Il tema dello standè “Impact of the Small: Creating the small for big change”. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo di comunità che condividano l’approccio progettuale di“Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello), laprogettuale che ha guidato l’azienda sin dalla sua nascita. Al CES 2025, i visitatori dello standpotranno vedere esposti alcuni dei modelli che rappresentano questa. Sarà esposto il mini vanSuper Carry, emblema di questo approccio, già prodotto e venduto in Giappone. Verrà presentato il concetto di piattaforma multiuso e-Mobility, che utilizza la tecnologia avanzata per sedie a motricità elettrica.