Supergirl | Woman of Tomorrow avvistata la star di Superman negli stessi luoghi del set

Leggi su Cinefilos.it

ofladidel setofinizierà le riprese nel Regno Unito la prossima settimana e sembra sempre più probabile che il film presenterà più di un kryptoniano. Secondo il famoso fansite di David Corenswet @corenswetmedia, l’attore è stato avvistato a Londra pochi giorni prima che le telecamere iniziassero a girare per il film DCU della Ragazza d’Acciaio. Sebbene nulla sia confermato in questa fase, ha senso chesi presenti, soprattutto con Krypto pronto a unirsi a Kara nella sua avventura cosmica.James Gunn ha detto che Krypto è un “cane piuttosto terribile” nel DCU, quindi Kal-El che lo consegna a sua cugina per vedere se lei riesce a tenerlo sotto controllo ha senso. È stato precedentemente riferito che l’attrice diMilly Alcock debutterà in, quindi questo non sarà il loro primo incontro.