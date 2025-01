Lettera43.it - Stricnina in una lettera per il premier belga De Croo: membro dello staff in ospedale

Un’assistente del primo ministroAlexander Deè stata ricoverata inalla fine di novembre dopo essere entrata in contatto con una polvere tossica nel suo ufficio. L’incidente è avvenuto il 22 novembre, quando la donna ha aperto unaricevuta presso la sede del primo ministro a Bruxelles che, ha spiegato la procura della capitale del Belgio, conteneva.Agenti all’esterno della residenza di De(Getty Images).Due giorni prima unasimile era stata recapitata alla ministra VerlindenI fatti, come detto, risalgono a novembre: due giorni prima erano state recapitate lettere simili nell’ufficio della ministra degli Interni Annelies Verlinden e nel quartier generale dei servizi di sicurezzaStato. Un’altra persona era stata messa in quarantena in via precauzionale.