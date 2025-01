Lettera43.it - Stellantis, via alle nuove nomine: Antonella Bruno annuncia la squadra italiana

, country manager per l’Italia di, ha ufficializzato la riorganizzazione della società per quanto riguarda il mercato italiano nel 2025. Una serie di, quellete dalla dirigente, che hanno fatto seguitodimissioni dell’ex ceo Carlos Tavares e con cui l’azienda vuole puntare al completamento disfide. Le principali novità sono quattro: Alessio Scutari sarà managing director di Fiat e Abarth, Valentino Munno lo sarà di Peugeot, Giorgio Vinciguerra di Opel e Federico Scopelliti sarà Leapmotor director.L’ex ceo diCarlos Tavares (Imagoeconomica).LacompletaA completare la, come sottolineato sul sito ufficiale, sono i confermati Raffaele Russo per Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia, Giovanni Falcone in Citroën e Novella Varzi in Jeep.