Sinedades protagonisti domani sera all’Exwide

PISAVenerdì 10 gennaio,presentail nuovo album omonimo con un concerto speciale. Fondato da Erika Boschi e Augustín Cornejo nel 2016,è un progetto che si ispira al tropicalismo degli anni ’70 ma viaggia libero tra scrittura, lingua e tradizione, definendo uno stile che nel tempo è diventato unico e originale. Fin dall’inizio la musica diunisce world music e musica popolare brasiliana, europea e sud americana, vibrazioni pop, tradizione e influenze jazz in uno stile libero da confini rigidi. Dopo il primo lavoro discografico e oltre 700 concerti, il nuovo album “” ha già ricevuto risultati importanti con milioni di visualizzazioni e un pubblico globale con ascolti attivi in Sudamerica, Europa, Stati Uniti e Giappone. Il progetto discografico è stato realizzato in collaborazione con Blackcandy Produzioni, Unit-9, Warner Chappell Music Italiana e Believe Italia.