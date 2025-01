Fanpage.it - Signorini striglia Shaila: “Sono uno dei fessi che compra da Esselunga”, l’azienda chiarisce posizione sulla denuncia

Nella puntata dell'8 gennaio, Alfonso Signori è intervenuto sulle dichiarazioni diGatta sull'Esselunga, che aveva detto: "Solo ifanno la spesa lì". Decisa la replica del conduttore: "Grazie per avermi dato del fesso, hai usato parole che non dovevi usare". Contattata da Fanpage, la catena di supermercati ha precisato di non voler intraprendere azioni legali contro la concorrente: "Basta quanto detto in puntata".